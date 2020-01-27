Иранская медицина находится на переднем крае Ближнего Востока

"Одна из лидирующих позиций иранских медицинских университетов в производстве науки связана с сектором здравоохранения. мы также занимаем 15-е место по производству научных находок и статей", - сказал он.

"Согласно нашему соглашению, большинство наших сотрудничеств есть с французскими университетами. Потому что французская академическая академическая палата находится в университете имени Бехешти. В области исследований продуктов питания мы подписали весьма продвинутые контракты с голландскими университетами, а в научных случаях - с немецкими, австрийскими, бельгийскими и итальянскими университетами. В регионе у нас также есть связи с Афганистаном, Ираком, Катаром, Грузией, Таджикистаном и Кавказским регионом", - отметил он.

Как заявил он, Иран занимает 14-е место в области производства научных статей и количества цитирований в мире, а первое в регионе.

"Мы приветствуем привлечение иностранных студентов. В настоящее время в иранских медицинских университетах обучаются 500 иностранных студента из 18 стран, в основном из Афганистана, Ирака и стран Персидского залива", - заключил он.

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