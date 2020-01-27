27 янв. 2020 г., 12:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83650017
0 Persons

Иранская медицина находится на переднем крае Ближнего Востока

Иранская медицина находится на переднем крае Ближнего Востока

Тегеран, 27 января, ИРНА – 30 процентов статей Ирана пишутся в области медицинских наук. Эта сумма отражает высшую медицинскую позицию Ирана в регионе, об этом заявил ректор университета имени Бехешти Алиреза Зали.

"Одна из лидирующих позиций иранских медицинских университетов в производстве науки связана с сектором здравоохранения. мы также занимаем 15-е место по производству научных находок и статей", - сказал он.

"Согласно нашему соглашению, большинство наших сотрудничеств есть с французскими университетами. Потому что французская академическая академическая палата находится в университете имени Бехешти. В области исследований продуктов питания мы подписали весьма продвинутые контракты с голландскими университетами, а в научных случаях - с немецкими, австрийскими, бельгийскими и итальянскими университетами. В регионе у нас также есть связи с Афганистаном, Ираком, Катаром, Грузией, Таджикистаном и Кавказским регионом", - отметил он.

Как заявил он, Иран занимает 14-е место в области производства научных статей и количества цитирований в мире, а первое в регионе.

"Мы приветствуем привлечение иностранных студентов. В настоящее время в иранских медицинских университетах обучаются 500 иностранных студента из 18 стран, в основном из Афганистана, Ирака и стран Персидского залива", - заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =