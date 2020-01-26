26 янв. 2020 г., 23:25
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News Code: 83649393
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Зариф: Единственный возможный вариант для переговоров с США — формат "5+1"

Зариф: Единственный возможный вариант для переговоров с США — формат "5+1"

Тегеран, 26 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавал Зариф назвал формат "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) единственным возможным вариантом для переговоров между Ираном и США.

"Единственный возможный вариант для переговоров (между Ираном и США) - "5+1", написал Зариф в своем Twitter.

Глава иранской дипломатии также заявил, что США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, напомнив, что президент США Дональд Трамп сам покинул этот формат.

По его словам, продолжая надеяться на двустороннюю встречу с Ираном, Трамп выдает желаемое за действительное. "Трамп по-прежнему мечтает о двухсторонней встрече, чтобы утолить свою жажду (заключения) "сделки Трампа". Это принятие желаемого за действительное", сказал Зариф.

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