Зариф: Единственный возможный вариант для переговоров с США — формат "5+1"

"Единственный возможный вариант для переговоров (между Ираном и США) - "5+1", написал Зариф в своем Twitter.

Глава иранской дипломатии также заявил, что США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, напомнив, что президент США Дональд Трамп сам покинул этот формат.

По его словам, продолжая надеяться на двустороннюю встречу с Ираном, Трамп выдает желаемое за действительное. "Трамп по-прежнему мечтает о двухсторонней встрече, чтобы утолить свою жажду (заключения) "сделки Трампа". Это принятие желаемого за действительное", сказал Зариф.

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