Провинция Йезд занимает восьмое место в Иране по объемам экспорта



Объем экспорта из провинции Йезд составил $380 млн, что на 49% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По его словам, 420 видов товаров из провинции Йезд поставляются в более, чем 93 страны мира.

Аламдар Йезди также сообщил, что в июне текущего года в провинции пройдет с участием стран-членов организации экономического сотрудничества (ОЭС) — Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Турция и Иран.

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