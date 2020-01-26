26 янв. 2020 г., 23:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83649381
0 Persons

Провинция Йезд занимает восьмое место в Иране по объемам экспорта

Провинция Йезд занимает восьмое место в Иране по объемам экспорта

Йезд, 26 января. ИРНА — Провинция Йезд, поставив за границу $380 млн товаров вошла в восьмерку лидеров по объемам экспорта в Иране. Об этом заявил глава организации промышленности, шахт и торговли провинции Мохаммад Реза Аламдар Йезди.


Объем экспорта из провинции Йезд составил $380 млн, что на 49% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
По его словам, 420 видов товаров из провинции Йезд поставляются в более, чем 93 страны мира.
Аламдар Йезди также сообщил, что в июне текущего года в провинции пройдет с участием стран-членов организации экономического сотрудничества (ОЭС) — Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Турция и Иран.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =