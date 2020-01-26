26 янв. 2020 г., 22:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83649376
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Иран поздравил Ливан с формированием нового правительства

Иран поздравил Ливан с формированием нового правительства

Тегеран, 26 января. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил Ливан с формированием нового правительства, подтвердив готовность иранской стороны к дальнейшему развитию отношений двух стран.

"Формирование правительства в данной региональной и международной обстановке с учетом чаяний ливанского народа является позитивным шагом вперед в решении проблем этой страны", заявил Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Мусави также заявил о всесторонней поддержке нового правительства Ливана.

Ранее президент Ливана Мишель Аун утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. В состав кабинета вошло 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины.

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