Иран поздравил Ливан с формированием нового правительства

"Формирование правительства в данной региональной и международной обстановке с учетом чаяний ливанского народа является позитивным шагом вперед в решении проблем этой страны", заявил Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Мусави также заявил о всесторонней поддержке нового правительства Ливана.

Ранее президент Ливана Мишель Аун утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. В состав кабинета вошло 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409