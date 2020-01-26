Сборная Ирана заняла 3-е место на Премьер-лиге Karate 1 в Париже

26 января в Париже завершились финалы и поединки за бронзовые медали второго этапа элитной серии турниров по каратэ, Премьер-Лиги Karate1 2020.

В финале категории до 75 кг иранец Бахман Асгари победил французского соперника Логана да Каста со счетом 4:0.

В финале категории до 68 кг среди женщин иранка Хамиде Аббасали одержала победу над турецкой соперницей со счетом 6:3.

В матче за третье место категории свыше 84 кг Салех Абазари победил соперника из Саудовской Аравии Тарега Хамди со счетом 3:0.

Таким образом, сборная Ирана завоевав, два золота и одну бронзу заняла третье место. Сборные Турции (4 золота, одно серебро, две бронзы) и Испании (два золота, два серебра и одну бронзу) заняли первое и второе места, соответственно.

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