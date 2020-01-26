26 янв. 2020 г., 21:11
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News Code: 83649167
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Экспорт лекарственных растений из Ирана составил 1600 тонн

Экспорт лекарственных растений из Ирана составил 1600 тонн

Тегеран, 26 января. ИРНА — Иран экспортировал 1,6 тыс. тонн растительных лекарственных средств за первые 10 месяцев текущего иранского 1398 календарного года (с 21 марта по 20 января 2020 года), рассказал управляющий директор Организации по управлению лесами, ареалами и водосборами Тарахом Бехзад.

С начала текущего 1398 календарного года, с 21 марта, было экспортировано 1632 тонны растительных лекарственных средств на общую сумму 15 млн. евро.

До сих пор в стране было идентифицировано около 8425 видов растений, отметил он, добавив, что существует около 2300 видов лекарственных растений в Иране.

По его словам, в настоящее время в Иране растут лекарственные растения на площадях 85 млн.  гектаров.

Бехзд добавил, что в прошлом 1397 году (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) иран поставил за границу 1450 тонн лекарственных растений.

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