Экспорт лекарственных растений из Ирана составил 1600 тонн

С начала текущего 1398 календарного года, с 21 марта, было экспортировано 1632 тонны растительных лекарственных средств на общую сумму 15 млн. евро.

До сих пор в стране было идентифицировано около 8425 видов растений, отметил он, добавив, что существует около 2300 видов лекарственных растений в Иране.

По его словам, в настоящее время в Иране растут лекарственные растения на площадях 85 млн. гектаров.

Бехзд добавил, что в прошлом 1397 году (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) иран поставил за границу 1450 тонн лекарственных растений.

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