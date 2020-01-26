26 янв. 2020 г., 17:14
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News Code: 83649114
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Главы МИД Ирана и Омана обсудили региональные проблемы

Главы МИД Ирана и Омана обсудили региональные проблемы

Тегеран, 26 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в воскресенье с оманским коллегой Юсефом бен Алави двусторонние отношения и региональные проблемы, сообщает МИД Ирана.

"Глава МИД Омана Юсеф бен Алави сегодня на обратном пути после участия во всемирном экономическом форуме в Давосе прибыл с коротким визитом в Тегеран, где провел переговоры с главой МИД Ирана", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Министры иностранных дел Ирана и Омана обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе сотрудничество по (обеспечению безопасности) Ормузского пролива", отмечается в сообщении ведомства.

"Стороны подтвердили свою решимость укреплять сотрудничество в обеспечении судоходства в регионе, а также глобальной энергетической безопасности", говорится в документе.

Кроме того, стороны призвали все стороны сыграть положительную роль в этом направлении.

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