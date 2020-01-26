Объем внешней торговли Ирана превысил 72 миллиарда долларов

"Несмотря на жесткие, террористические, экономические и коммерческие санкции США против Ирана, за это время было совершено торговли на более чем 72 млрд. долларов, из которого 35.5 млрд. долларов приходит на экспорт, а 36 млрд. на импорт", - сказал он.

"Со странами Турции и Азербайджанской Республики мы начали испытывать мировой опыт в области МДП", - добавил он.

"Восточно-западный коридор соединит Шанхай Китая дорогой с Центральной Европой, сократив двухмесячный маршрут перевозки контейнера до менее чем недели", - продолжил он.

По его словам, "поскольку Иран находится на маршруте восточно-западного коридора, были предприняты шаги для использования Конвенция МДП, и мы впервые смогли перевезти первый груз таким образом из Афганистана в Чабахар, а затем в Мумбаи в Индию".

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