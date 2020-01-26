26 янв. 2020 г., 14:24
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News Code: 83648833
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Объем внешней торговли Ирана превысил 72 миллиарда долларов

Объем внешней торговли Ирана превысил 72 миллиарда долларов

Тегеран, 26 января, ИРНА - Несмотря на жесткие экономические и торговые санкции против Ирана, за первые десять месяцев прошлого года было учтено более 72 млрд. долларов в внешней торговле, - сказал глава таможни Ирана Мехди Амир Ашарафи.

"Несмотря на жесткие, террористические, экономические и коммерческие санкции США против Ирана, за это время было совершено торговли на более чем 72 млрд. долларов, из которого 35.5 млрд. долларов приходит  на экспорт, а 36 млрд. на импорт", - сказал он.

"Со странами Турции и Азербайджанской Республики мы начали испытывать мировой опыт в области МДП", - добавил он.

"Восточно-западный коридор соединит Шанхай Китая дорогой с Центральной Европой, сократив двухмесячный маршрут перевозки контейнера до менее чем недели", - продолжил он.

По его словам, "поскольку Иран находится на маршруте восточно-западного коридора, были предприняты шаги для использования Конвенция МДП, и мы впервые смогли перевезти первый груз таким образом из Афганистана в Чабахар, а затем в Мумбаи в Индию".

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