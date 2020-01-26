Иранская наносистема очистки воздуха построена без использования фильтров

В дополнение к очистке воздуха, эта система может вызывать микробы и убивать патогенные микроорганизмы.

"Это устройство является результатом шести лет исследований и сотрудничества с Университетом Аль-Захра. Оно способно удалять загрязнения окружающей среды, а также патогенные микроорганизмы. Этот очиститель воздуха использует наночастицы TiO2, пропитанные алюминиевыми решетками, для удаления взвешенных частиц в воздухе", - сказала генеральный директор Озра Атаи, Airvaz Aryan Gostar.

"Испытания этой технологии были протестированы и утверждены в различных центрах, таких как Институт Пастор, и недавно были сертифицированы наномасштабами сотрудниками отдела развития нанотехнологий", - добавила она.

"В настоящее время аналог этому продукту существует, но в нем используются микроэлементы, в то время как в нашем продукте используются наноразмерные частицы, что делает систему как минимум на 20 процентов лучше, чем зарубежный продукт. Эта технология имеет экспортное преимущество благодаря высокой производительности и доступной цене", - пояснила она.".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472