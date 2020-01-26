Стоимость нефтехимического производства Ирана возрастает до 27 млрд. долларов

"Наш план - добывать один миллиард кубических футов газа с месторождения Южный Парс. Южный Парс-Северный купол лежит вдоль синей границы Ирана и Катара в Персидском заливе, в 115 километрах к югу от иранского побережья, из которого сегодня обеспечивается более 40 процентов запасов газа Ирана и почти 53 процента добычи газа. Оно было раскрыто после Исламской революции", - указал он.

"Известные университеты, такие как Тегеранский университет - Нефтяной институт - Университет имени Шарифа, Университет имени Амиркабира, Университет нефтяной промышленности, Ширазский университет активно участвуют в добывающем секторе", - заключил он.

Говоря о плане добычи газа, он сказал, что Иран скоро побьет рекорд в один миллиард кубометров.

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