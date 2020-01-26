Иранский фильм получил три награды на кинофестивале в Японии

Фильм "Бигах" режиссера Пуи Эштехарды получил призы за лучший фильм, лучшего режиссера и лучшую операторскую работу на пятом Токийском независимом кинофестивале.

Ранее, в октябре 2019 года, она получила награду «Лучший фильм и лучший редактор» на кинофестивале в Азии, была удостоена зрителей и критиков на Неделе иранского кино в Бостонском музее изобразительных искусств и в настоящее время отбирается для участия в фестивале в Нью-Мексико, США.

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