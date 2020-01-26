В Иране нет подозреваемого случая коронавируса

Хоссейн Эрфани заявил в интервью корреспонденту ИРНА о слухах, что в стране обнаружено случаев на коронавирус заявил, что слухи не соответствуют действительности, и в Иране до сих пор не было случаев подозрения на вирус.

"В настоящее время в аэропорту Имама Хомейни дислоцирована группа скрининга Министерства здравоохранения проверяют всех путешественников, прибывающих из Китая в Иран и они тщательно контролируются и подвергаются антропометрическому контролю на предмет выявления лихорадки или подозреваемых симптомов. При подозрении, человек будет направлен в больницу в соответствии с национальными руководящими принципами для более тщательных обследований и анализов", - указал он.

Коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, объединённых в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

В последние недели от вспышки коронавируса пострадало несколько человек (около 1970 человек), и около 56 умерли в Китае из-за ухудшения дыхательной недостаточности.

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