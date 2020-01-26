Сорок тысяч иностранных студентов учатся в Иране

"Из этого число 29 тыс. учатся в университетах Министерства науки, и учитывая студентов Медицинского университета и Исламского Азада эта цифра достигнет 40 тыс.", - добавил он.

"50 процентов иностранных студентов учатся в магистратуре, 34 процента – в бакалавриате, а 16 процентов – в аспирантуре", - указал он.

Директор по делам неиранских студентов, касаясь специальностей иностранных студентов, сказал, что персидский язык и литература является наибольшее распространенным среди иностранных студентов, и следующие за этим занимают курсы компьютерной инженерии и персидского языка.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472