26 янв. 2020 г., 13:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83648594
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Сорок тысяч иностранных студентов учатся в Иране

Сорок тысяч иностранных студентов учатся в Иране

Тегеран, 26 января, ИРНА - Генеральный директор Отдела по делам неиранских студентов в Организации по делам студентов Абдолхамид Ализаде сказал, что в иранские университеты поступают студенты из 129 стран мира, и, согласно статистике за июль 2019 года, в Иране обучаются более 40 тыс. иностранных студентов.

"Из этого число 29 тыс. учатся в университетах Министерства науки, и учитывая студентов Медицинского университета и Исламского Азада эта цифра достигнет 40 тыс.", - добавил он.

"50 процентов иностранных студентов учатся в магистратуре, 34 процента – в бакалавриате, а 16 процентов – в аспирантуре", - указал он.

Директор по делам неиранских студентов, касаясь специальностей иностранных студентов, сказал, что персидский язык и литература является наибольшее распространенным среди иностранных студентов, и следующие за этим занимают курсы компьютерной инженерии и персидского языка.

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