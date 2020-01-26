26 янв. 2020 г., 11:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83648395
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Сборная Ирана по гандболу заняла шестое место в Азии

Сборная Ирана по гандболу заняла шестое место в Азии

Тегеран, 26 января, ИРНА - Сборная Ирана по гандболу, потерпев поражение против ОАЭ, заняла шестое место на Чемпионате Азии.

Сборная Ирана по гандболу провела свой последний матч на чемпионате Азии в Кувейте в субботу и уступила ОАЭ со счетом 29-26.

В начальном этапе сборная Ирана обыграла Новую Зеландию и Бахрейн.

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