Сборная Ирана по гандболу заняла шестое место в Азии

Сборная Ирана по гандболу провела свой последний матч на чемпионате Азии в Кувейте в субботу и уступила ОАЭ со счетом 29-26.
В начальном этапе сборная Ирана обыграла Новую Зеландию и Бахрейн.
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Тегеран, 26 января, ИРНА - Сборная Ирана по гандболу, потерпев поражение против ОАЭ, заняла шестое место на Чемпионате Азии.
Сборная Ирана по гандболу провела свой последний матч на чемпионате Азии в Кувейте в субботу и уступила ОАЭ со счетом 29-26.
В начальном этапе сборная Ирана обыграла Новую Зеландию и Бахрейн.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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