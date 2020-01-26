Сборная Ирана по гандболу заняла шестое место в Азии

Сборная Ирана по гандболу провела свой последний матч на чемпионате Азии в Кувейте в субботу и уступила ОАЭ со счетом 29-26.

В начальном этапе сборная Ирана обыграла Новую Зеландию и Бахрейн.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472