Иран запустит шесть спутников на орбиту

"У нас есть шесть спутников, готовых к запуску на орбиту. Скорость сборки увеличилась, и скорость запуска на орбиту также должна быть увеличена. Университет Амиркабир начал строительство измерительного спутника с точностью менее 1 метра с сегодняшнего дня. Это уникально", - отметил он.

Национальный исследовательский спутник Зафар был спроектирован и построен Университетом "Элмо Санат".

По данным ИРНА, спутник весит 113 кг и может работать на орбите не менее 5.1 года. Спутниковая миссия Зафар – снимать фотографии в режиме реального времени и отправлять одностороннюю голосовую связь между двумя пользователями. Спутник будет вращать на высоте 530 км и будет находиться на орбите LEO с полосой частот s & f.

Преимущества Зафара - модернизация камер, удвоение точности управления и увеличение скорости передачи видео более чем в 15 раз. Спутник оснащен цветными камерами, способными захватывать поверхность Земли. Зафар по крайней мере на 300 процентов лучше, чем Навид и имеет более продвинутую систему управления.

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