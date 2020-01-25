Иран запустит новые центрифуги для обогащения урана

По его словам, количество активных центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте Фордо 694, однако сегодня их количество составляет 1044 единицы.

5 января, правительство Ирана в заявлении объявило, что "Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг".

"Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. И готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД" отмечается в документе.

При этом в нем подчеркнуто, что "МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)".

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