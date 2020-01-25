Иран предложил помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

"После землетрясения в Турции глава министр иностранных дел Ирана в ходе телефонного разговора с турецким коллегой выразил соболезнования в связи с произошедшим, заявив о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского МИД.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг на востоке страны произошло вечером 24 января. По последним данным, погибли 19 человек и более 770 пострадали, 30 пропали без вести.

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