25 янв. 2020 г., 17:24
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News Code: 83647686
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Иран предложил помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

Иран предложил помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

Тегеран, 25 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции, произошедшего 24 января.

"После землетрясения в Турции глава министр иностранных дел Ирана в ходе телефонного разговора с турецким коллегой выразил соболезнования в связи с произошедшим, заявив о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского МИД.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг на востоке страны произошло вечером 24 января. По последним данным, погибли 19 человек и более 770 пострадали, 30 пропали без вести.

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