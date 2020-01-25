25 янв. 2020 г., 16:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83647635
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Политика максимального давления США обречена на провал

Политика максимального давления США обречена на провал

Тегеран, 25 января. ИРНА — Политика максимального давления США против Ирана является крупным провалом Белого дома, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя угрозы спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука в адрес нового командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани.

"Политика максимального давления — явно большой провал, но боевые ястребы Белого дома, которые ничего не знают об Иране все еще настаивают на нее", написал Аракчи на своей странице в Twitter.

«Террористическое убийство наших героев государственным терроризмом США положило конец американскому присутствию в регионе», - добавил он.

Он подчеркнул, что "теперь юниоры в Госдепе США — слишком слепы, чтобы видеть массовые (антиамериканские) демонстрации — угрожают другому генералу".

Ранее Хук сказал, что Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев.

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