Политика максимального давления США обречена на провал

"Политика максимального давления — явно большой провал, но боевые ястребы Белого дома, которые ничего не знают об Иране все еще настаивают на нее", написал Аракчи на своей странице в Twitter.

«Террористическое убийство наших героев государственным терроризмом США положило конец американскому присутствию в регионе», - добавил он.

Он подчеркнул, что "теперь юниоры в Госдепе США — слишком слепы, чтобы видеть массовые (антиамериканские) демонстрации — угрожают другому генералу".

Ранее Хук сказал, что Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев.

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