Зариф не исключил возможность переговоров с США

"Нет, я никогда не исключаю возможность того, что люди изменят свой подход и признают реальность. Для нас не важно, кто сидит в Белом доме. Важно, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить свое прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор находимся за столом переговоров. Это они ушли", сказал Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Нет. Важной частью соглашения являются инспекции и прозрачность в отношении деятельности Ирана, и они до сих пор происходят. ЕС не выполняет часть соглашения, и Иран не выполняет часть, но это не значит, что оно мертво", подчеркнул он отвечая на вопрос, мертва ли ядерная сделка.

Комментируя возможность возобновления международных санкций против Ирана после заявления властей евротройки (Франция, Великобритания и ФРГ) о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД, Зариф отметил, что ранее президент Хасан Рухани направил странам-участиникам соглашения, в котором сообщил о следующих шагах Тегерана. " Европейцы несут любую ответственность за последствия возможного возобновления санкций против Ирана", подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что угроза Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного договора (ДНЯО) не означает, что страна собирается создать ядерную бомбу.

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