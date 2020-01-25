17 тыс. иностранных туристов посетили иранский Хамадан

«Это только число тех, что останавливался в отелях и гостиницах провинции», - отметил он.

По его словам, количество иностранных туристов в провинции в этом году выросло на 24 процента по сравнению с прошлым годом.

Провинция Хамедан с ее 3000-летней цивилизацией была одним из старейших городов мира и столицей первых средневековых персидских королев, с более чем 1800 памятников, который официально считается культурной и цивилизационной столицей Ирана.

Эта провинция известна как пятый туристический город Ирана с его ценными историческими и древними памятниками, такими как холм Хегматане, надписи Ганджнаме, мавзолей Ибн Сина, мавзолей Баба Тахир, купол Алавии и природные достопримечательности, такие как пещера Алисадр.

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