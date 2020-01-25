Иранские исследователи представили 13 тыс. совместных статей по всему миру

«За последние несколько лет количество статей, опубликованных иранскими преподавателями и исследователями с участием исследователей из других стран, увеличилось, и в прошлом году эта цифра достигла 13719 во всем мире», - отметил он.

По его словам, совместные статьи иллюстрируют научное сотрудничество иранских и иностранных профессоров и внедрение новой науки и знаний иностранными учеными в страну, а также повышение научного уровня ведущих университетов Ирана.

«Около 45 процентов иранских научных статей написано в сотрудничестве с европейскими университетами», - указал он.

«Рост совместных работ между иранскими и зарубежными профессорами, который включает в себя возможности обучения, совместное репетиторство студентов, совместные проекты и курсы, а также исследовательские курсы докторантов, увеличивается со скоростью 15–19 процентов в год», - добавил он.

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