Верховный лидер: Последние события сообщают о появлении уникального явления в современном мире

Послание Верховный лидер на 54-м собрании Союза исламских студенческих ассоциаций в Европе, зачитанное в Вене в субботу утром, выглядит следующим образом:

«В этом году ваша встреча проходит в разгар крупных событий, каждое из которых является знаком величия и престижа исламского Ирана и его революционной нации. Мученичества, пропаганда войны, необычайное народное присутствие, сильный моральный дух и решимость молодежи, а также тысячи активных научных и технологических групп, а также религиозный и духовный подход значительной части молодежи по всей стране сообщают о появлении уникального явления в современном мире, феномена, который может оказать глубокое и решающее влияние на будущее истории».

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