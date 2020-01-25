Глава судебной власти настаивает на судебном преследовании США за убийство генерала Сулеймани

Раиси в этом разговоре назвал преступление США по убийству двух главных иранских командиров ужасающим и трагическим, ссылаясь на официальное признание режима США. «Это преступление противоречит всем международным законам и требует серьезных наказаний преступников», - отметил он.

«Эта национальная ненависть к американцам была проявлена на похоронах миллионами людей Иране и Ираке, а также на беспрецедентной демонстрации миллионов иракцев вчера, и это тяжело сказывается и удваивает нашу ответственность», - добавил он.

«Этот поступок американцев, несомненно, является агрессивным и нарушает многочисленные принципы, такие как принцип запрета принуждения, права на жизнь и права лиц, защищаемых международным правом, и американское оправдание этого преступления было отвергнуто даже в американском обществе», - продолжил Раиси.

Зейдан также в свою очередь заявил, что «заверяю вас, что расследование в этом вопросе началось в Ираке с ранних часов преступления, и было возбуждено большое дело для судебного рассмотрения. Мы очень внимательно относимся к этому».

Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472