25 янв. 2020 г., 14:35
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News Code: 83647408
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Иран: незаконное обращение с иранцами на границе США может быть привлечено к ответственности

Иран: незаконное обращение с иранцами на границе США может быть привлечено к ответственности

Тегеран, 25 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что незаконное и бесчеловечное обращение с иранцами в США является грубым нарушением прав человека и может преследоваться по закону органами по правам человека.

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, ссылаясь на недавнее незаконное и бесчеловечное поведение американских пограничников по отношению к иранским гражданам или иранцам, заявил, что «такие акты дискриминации, совершаемые исключительно по признаку расы, национальности или религии, являются чисто незаконными по международному праву».

«Поскольку пограничники и сотрудники сил безопасности США допрашивают иранцев по поводу их политических убеждений и их вынуждают завести на свои аккаунты в виртуальном пространстве, это случай грубых нарушений прав человека», - отметил он.

«Эти действия против иранцев соответствуют враждебной и мстительной политике американского режима в отношении Ирана, а также идентичности и существования Ирана, которые когда-то появились в форме решения о запрете въезда иранцев в Соединенные Штаты», - добавил он.

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