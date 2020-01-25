Прибывающие из Китая и Восточной Азии осматриваются в аэропорту Имама

«В соответствии с руководящими принципами ВОЗ и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинского образования на протяжении многих лет в аэропорту Имама Хомейни был создан пограничный центр здравоохранения, который контролирует состояние здоровья прибывающих пассажиров», - отметил он.

Как заявил он, одновременно со вспышкой некоторых заболеваний центр проводит специальную экспертизу для оценки состояния здоровья пассажиров.

По словам Хошху, в связи с распространением вируса Короны пассажиры всех рейсов, прибывающих из портов Китая и Восточной Азии в аэропорт Имама Хомейни, будут проверены с использованием оборудования и приборов центра.

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