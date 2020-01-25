25 янв. 2020 г., 10:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83646821
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Китай: деятельность Ирана не является нарушением ДНЯО

Китай: деятельность Ирана не является нарушением ДНЯО

Пекин, 25 января, ИРНА - Глава отдела по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что ядерная деятельность Ирана никоим образом не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

В пятницу Фу Цун сообщил журналистам в Брюсселе, что Иран продолжает работать в рамках Международного агентства по атомной энергии и не нарушил ДНЯО.

Указав на необходимость защиты ядерной сделки Ирана, он сказал, что дипломатические усилия еще продолжается, и что Иран не нарушил своих обязательств по ДНЯО.

Чиновник также заявил, что его страна будет призывать все стороны урегулировать споры и принять необходимые меры для защиты ядерной сделки и выполнения обязательств.

Он добавил, что, по мнению Китая, существуют причины, по которым Иран был вынужден сократить свои обязательства в рамках ядерной сделки.

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