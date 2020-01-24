Россия надеется, что встреча по СВПД поможет предотвратить эскалацию

"Что касается очередного заседания Совместной комиссии СВПД, намеченного на февраль, то надеемся, что оно поможет предотвратить дальнейшее нарастание кризиса вокруг СВПД, консолидировать страны-участницы вокруг общей для всех задачи по сохранению ядерной сделки. Настоятельно призываем страны "евротройки" и есовских координаторов СВПД сосредоточиться именно на этом", - говорится в сообщении МИД.

В российском МИД также подчеркнули, что механизм разрешения споров по СВПД может быть запущен только после заседания совместной комиссии, анонимные утечки о некоем 15-дневном сроке настораживают.

"Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подвёл промежуточные итоги рабочих контактов и неформальных консультаций со странами - участницами СВПД, после того как 14 января Великобритания, Германия и Франция уведомили его о решении пойти по пути запуска механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД", - отмечается в документе.

"Хотели бы подтвердить наличие серьёзных затруднений, которые созданы данным решением стран "евротройки". Их шаг создает дополнительные проблемы и вызовы в процессе осуществления СВПД. Кроме того, сам упомянутый механизм не может быть приведён в действие в силу отсутствия необходимых для этого процедур и решений Совместной комиссии", - заявили в МИД РФ.

"Без ясности на этот счёт невозможно "включить часы" и начать работу в рамках механизма. В данной связи настораживает, что в СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения. Пока участники СВПД совместно не определятся с соответствующими процедурами, разговоры о сроках и "графиках" преждевременны", - подчеркнули в российском МИД.

Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что заседание совместной комиссии запланировано на февраль.

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