Пентагон: 34 военных пострадали при ударах Ирана по военным базам США в Ираке

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

"В общей сложности у 34 военнослужащих была диагностирована контузия травмы головного мозга. 8 военнослужащих, которые ранее были доставлены в Германию, вернулись в США, где продолжат получать помощь. Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак", сказал он.

По словам Хоффмана, остальные 16 человек, получившие травмы, уже вернулись к своим обязанностям в Ираке.

Ранее и Пентагон, и президент США Дональд Трамп сообщили, что пострадавших среди военнослужащих США не было.

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