24 янв. 2020 г., 21:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83646469
0 Persons

Зариф прокомментировал заявления главы МИД Саудовской Аравии по Ирану

Зариф прокомментировал заявления главы МИД Саудовской Аравии по Ирану

Тегеран, 24 января. ИРНА — Нормальные государства не отказываются от переговоров, сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на заявления государственного министра по международным вопросам Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра по Ирану.

Ранее в пятницу аль-Джубейр в интервью телеканалу CNBC сказал, что Иран должен действовать как нормальная страна, прежде чем Саудовская Аравия захочет сесть и начать с ним диалог.

"В нормальных странах скотобойни не замаскированы под консульства" написал в пятницу в своем Twitter Зариф, имея в виду убийство и расчленение саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Нормальные страны не нападают на своих соседей, вызывают гуманитарный кризис и отказываются вести переговоры" добавил Зариф, ссылаясь на агрессию Саудовской Аравии против Йемена.

"Тем не менее, мы не ставим предварительных условий для диалога", заключил Зариф.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =