Зариф прокомментировал заявления главы МИД Саудовской Аравии по Ирану

Ранее в пятницу аль-Джубейр в интервью телеканалу CNBC сказал, что Иран должен действовать как нормальная страна, прежде чем Саудовская Аравия захочет сесть и начать с ним диалог.

"В нормальных странах скотобойни не замаскированы под консульства" написал в пятницу в своем Twitter Зариф, имея в виду убийство и расчленение саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Нормальные страны не нападают на своих соседей, вызывают гуманитарный кризис и отказываются вести переговоры" добавил Зариф, ссылаясь на агрессию Саудовской Аравии против Йемена.

"Тем не менее, мы не ставим предварительных условий для диалога", заключил Зариф.

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