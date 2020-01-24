В Иране за 2019 год изъято 814 тонн наркотиков

"Благодаря усилиям правоохранительных органов и пограничных войск Ирана за 2019 год в стране было изъято 814,47 тонны наркотических средств", сказал Гариб Абади.

По его словам, за прошедший год в стране изъяли наркотические средства, в том числе 656 тонн опиума, 74 тонны гашиша, 18,1 тонны морфина, 13,5 тонны метамфетамина, 17,4 тонны героина.

Гариб Абади также отметил, что за этот период за торговлю наркотиками в Иране были задержаны 2319 человек, также были ликвидированы 1886 сетей транзита и торговли наркотиками.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

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