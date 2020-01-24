24 янв. 2020 г., 19:31
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News Code: 83646374
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Глава Совбеза Ирана прокомментировал антиамериканские демонстрации в Ираке

Глава Совбеза Ирана прокомментировал антиамериканские демонстрации в Ираке

Тегеран, 24 января. ИРНА — Пропагандистские шоу не могут скрыть отношение народов региона к США, заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя крупную демонстрацию против американского присутствия в пятницу в иракской столице Багдаде.

В своем заявлении, опубликованном в пятницу Шамхани высоко оценил иракский народ за проведение столь массовой демонстрации заявив, что "народ Ирака является флагманом нашего пути изгнания США из региона".

Он в очередной раз назвал стратегической ошибкой властей США убийство бывшего командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани командующего "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандеса, подчеркнув, что этот теракт стал «обратным отсчетом» к изгнанию американских войск из региона.

Ранее влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, который является одним из лидеров блока Саирун в парламенте Ирака, призвал людей выйти на мирную демонстрацию с требованиями о прекращении присутствия американских вооруженных сил в стране.

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