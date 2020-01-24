Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах

"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении гуманитарных связей, наращивании взаимодействия в региональных и международных делах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих политических контактов.

Ранее в пятницу стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и ИРИ, а также встретится с иранским коллегой Али Лариджани.

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