24 янв. 2020 г., 19:55
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News Code: 83646346
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Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах

Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах

Москва, 24 января. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили наращивание взаимодействия Москвы и Тегерана в международных делах и график предстоящих политических контактов между странами, передает РИА Новости.

"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении гуманитарных связей, наращивании взаимодействия в региональных и международных делах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих политических контактов.

Ранее в пятницу стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и ИРИ, а также встретится с иранским коллегой Али Лариджани.

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