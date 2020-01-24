24 янв. 2020 г., 18:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83646344
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Председатель Госдумы 27 января посетит Тегеран

Председатель Госдумы 27 января посетит Тегеран

Москва, 24 января. ИРНА — Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник посетит Тегеран, где проведет встречу с иранским коллегой Али Лариджани и примет участие в работе российско-иранской межпарламентской комиссии, пишет ТАСС.

"В понедельник отправляюсь в Иран. Там запланирована встреча с иранским коллегой, также пройдет заседание межпарламентской комиссии", - проинформировал он.

14 января посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым заявил, что Володин в скором времени посетит Иран. Он напомнил, что по инициативе Володина и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Али Ардашира Лариджани была создана российско-иранская парламентская комиссия. По его информации, в Тегеране пройдет заседание этой комиссии. Затем визит председателя Госдумы в Тегеран анонсировал официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

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