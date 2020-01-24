Джалали: культурные символы Ирана вечны

Казем Джалали в кулуарах «Иранская культурная ночь» под названием «Мифический мир Шахнама Фердоуси», прошедшей в четверг в московской Библиотечной библиотеке, отметил, что к сожалению, некоторые люди, например, президент США Дональд Трамп, продвигают во всем мире язык насилия, и бескультурно заявляют, что они могут даже уничтожить культурные объекты Ирана.

«Иранская культура находится в сердце иранских ученых и ирановедческих и не может быть искоренена никакими средствами», указал он.

«Мы можем разговаривать друг с другом на языке искусства, культуры и диалога, и проведение таких мероприятий, как «Иранская культурная ночь» в России, преследует такие цели, обеспечивая четкую реакцию на недальновидные заявления тех, кто стремится пропагандировать язык насилия», - отметил он.

Примечательно, что во время празднования иранской культурной ночи в России была представлена коллекция картин известного русского художника Сергея Фофанова на тему «Мифический мир Шахнаха Фердоуси».

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