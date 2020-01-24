24 янв. 2020 г., 11:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83646034
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Миллионная демонстрация против оккупации Багдада началась с лозунга "Нет" США

Миллионная демонстрация против оккупации Багдада началась с лозунга "Нет" США

Багдад, 24 января, ИРНА - Демонстрации миллионов иракцев, включая шиитскую и суннитскую общины, начались под лозунгом «Нет» США в Багдаде.

Люди из разных иракских городов, прибыли в Багдад с раннего утра в пятницу, чтобы принять участие в крупной демонстрации против оккупационных сил США.

На разных улицах Багдада с ранних часов утра пятницы одна из самых зрелищных сцен присутствия мужчин и женщин, как молодых, так и старых, пришли на улицу миллионы людей за свою свободу и независимость и конец оккупации.

Протесты миллионов иракцев в столице начались с лозунгов «Нет США и Израилю», хотя потоки людей из разных районов и улиц Багдада все еще присоединяются к демонстрациям.

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