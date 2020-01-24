Возле посольства США в Претории прошла акция протеста

На митинге, проводимом правящей партией, присутствовали люди с иранскими флагами, фотографиями имама Хомейни, Верховного лидера и генерала Касема Сулеймани. Они скандировали «Мы все - Сулеймани», «Нет войне», «Нет Трампу», «Конец вторжению США в Иран», и выражали протест против политики США в мире и террористической атаки против генерала Сулеймани.

В конце акции протеста было сделано заявление в знак протеста против действий США, которое подписали представители главных южноафриканских партий, после чего его передали в посольство США для отправки в столицу страны.

Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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