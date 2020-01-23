24 янв. 2020 г., 01:12
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News Code: 83645878
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Было изучено сотрудничество между иранским и грузинским университетами в области кино

Было изучено сотрудничество между иранским и грузинским университетами в области кино

Баку, 24 января, ИРНА – Культурный Атташе Ирана в посольстве Ирана в Грузии Хамид Мостафави встретился в четверг с деканом Грузинской кино- и телевизионной факультета университета кино и телевидения Отар Литанишвили, чтобы обсудить расширение сотрудничества между кинематографическими и театральными центрами двух стран.

Мостафави на этой встрече, рассказав о достижениях и партнерских отношениях в кино и театре, назвал необходимым расширение партнерских связей и обменов.

Отар Литанишвили также выразил интерес к стране, культуре и искусству Ирана и представил доклад о статусе грузинского кино и театра и о статусе грузинского университета театра и кино как старейшего грузинского университета.

Стороны заявили о готовности заключить соглашение о партнерстве между университетом и кинотеатрами и театральными центрами двух стран, кинопоказами, специализированными курсами и обменом художественными и театральными коллективами в области кино и театра.

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