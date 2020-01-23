23 янв. 2020 г., 21:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83645788
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Иран: угроза убийством командующего силами Кудса - сокрытие государственного терроризма США

Иран: угроза убийством командующего силами Кудса - сокрытие государственного терроризма США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал угрозу убийства командира Сил Кудса КСИР спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком официальным сокрытием государственного терроризма США.

"Теперь, после сионистского режима, Соединенные Штаты являются вторым режимом, официально объявившим, что они будут использовать свои силы и возможности для теракта и будут делать это также в будущем", - отметил он.

Он назвал действия режима США террористическим актом и признаком слабости, отчаяния и растерянности среди должностных лиц США, осудив отвратительные заявления и террористические акты лиц страны. Он также призвал лидеров мира осудить такие действия, так как продолжение этого процесса рано или поздно постигнет всех.

Брайан Хук, спецпредставитель по Ирану в Госдепартаменте США, в четверг пригрозил новому командующему силами Кудса в Иране, заявив, что, если Каани также продолжит путь Касима Сулеймани его постигнет его судьба.

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