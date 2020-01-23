Иран: угроза убийством командующего силами Кудса - сокрытие государственного терроризма США

"Теперь, после сионистского режима, Соединенные Штаты являются вторым режимом, официально объявившим, что они будут использовать свои силы и возможности для теракта и будут делать это также в будущем", - отметил он.

Он назвал действия режима США террористическим актом и признаком слабости, отчаяния и растерянности среди должностных лиц США, осудив отвратительные заявления и террористические акты лиц страны. Он также призвал лидеров мира осудить такие действия, так как продолжение этого процесса рано или поздно постигнет всех.

Брайан Хук, спецпредставитель по Ирану в Госдепартаменте США, в четверг пригрозил новому командующему силами Кудса в Иране, заявив, что, если Каани также продолжит путь Касима Сулеймани его постигнет его судьба.