23 янв. 2020 г., 17:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83645641
0 Persons

Иностранные инвестиции в Иран выросли на 32 процента

Иностранные инвестиции в Иран выросли на 32 процента

Тегеран, 23 января, ИРНА - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что за первые девять месяцев этого года объем иностранных инвестиций увеличился на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Враги стоят перед нами изо всех сил и используют всю свою способность противостоять Ирану, но Иран смог противостоять этим угрозам, используя свои возможности», - сказал он.

«В этом году, через девять месяцев, несмотря на множество ограничений и санкций для предотвращения внешней торговли и экспорта Ирана, объем внешней торговли аналогичен показателям прошлого года, с небольшими изменениями из-за изменений в стоимости некоторых экспортных товаров, - добавил он.

«Даже по предварительным оценкам, в России существует рынок стоимостью 118 млрд. долларов, помимо других рынков, доступных Ирану, среди других стран», - пояснил министр.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 13 =