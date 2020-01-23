Иностранные инвестиции в Иран выросли на 32 процента

«Враги стоят перед нами изо всех сил и используют всю свою способность противостоять Ирану, но Иран смог противостоять этим угрозам, используя свои возможности», - сказал он.

«В этом году, через девять месяцев, несмотря на множество ограничений и санкций для предотвращения внешней торговли и экспорта Ирана, объем внешней торговли аналогичен показателям прошлого года, с небольшими изменениями из-за изменений в стоимости некоторых экспортных товаров, - добавил он.

«Даже по предварительным оценкам, в России существует рынок стоимостью 118 млрд. долларов, помимо других рынков, доступных Ирану, среди других стран», - пояснил министр.