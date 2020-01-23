Ректор Исламского университета Ливана призвала к укреплению научных связей с Ираном

«Между Ираном и Ливаном существуют тесные политические отношения, и они должны укрепляться в научной и культурной областях как никогда ранее, и должны быть подписаны соглашения между университетами двух стран», - отметила она.

Стороны также обсудили пути развития научного и академического сотрудничества между Исламским университетом и иранскими университетами и подчеркнули необходимость обучения персидскому языку как второму языку и, возможно, в университете.

«Подписаны новые соглашения между Исламским университетом и Тегеранским университетом, а также соглашение о религиозном туризме между университетами Мешхеда и Исламским университетом Ливана», - сказал Хамеяр.

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