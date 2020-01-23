Премьер-министр Сирии призвал к передаче опыта профессионально-технического образования Ирана

Обучение людей, способных противостоять изменениям, заслуживает высокой оценки, и я надеюсь, что, подписав Меморандум о взаимопонимании, отношения двух стран в этой области достигнут желаемого уровня и будет передавать в Сирию опыт в различных областях, включая профессионально-техническое образование и довузовское образование», - отметил он.

«Опыт Ирана, который был эффективным и полезным в последние годы в области сопротивления в течение навязанной войны может быть передан в Сирию», - добавил он.

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