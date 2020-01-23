23 янв. 2020 г., 12:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83645370
0 Persons

Премьер-министр Сирии призвал к передаче опыта профессионально-технического образования Ирана

Премьер-министр Сирии призвал к передаче опыта профессионально-технического образования Ирана

Тегеран, 23 января, ИРНА - На встрече с министром образования Ирана Мохсеном Хаджи Мирхаи премьер-министр Сирии Имад Хамис призвал передать в Сирию образовательный опыт страны в различных областях, включая профессионально-техническое и довузовское образование.

Обучение людей, способных противостоять изменениям, заслуживает высокой оценки, и я надеюсь, что, подписав Меморандум о взаимопонимании, отношения двух стран в этой области достигнут желаемого уровня и будет передавать в Сирию опыт в различных областях, включая профессионально-техническое образование и довузовское образование», - отметил он.

«Опыт Ирана, который был эффективным и полезным в последние годы в области сопротивления в течение навязанной войны может быть передан в Сирию», - добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 3 =