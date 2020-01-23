Администрация Трампа отменила визу для иранских бизнесменов

Министерство внутренней безопасности США объявило в новом постановлении, опубликованном в среду в официальном федеральном реестре, что иранцы и их семьи больше не имеют права подавать заявки или продлевать визы, называемые E-1 и E-1. Ограничение вступит в силу в четверг.

Эти визы позволяют иностранным «бизнесменам» и «крупным инвесторам» в американских компаниях прожить и работать в Соединенных Штатах.

Департамент по делам гражданства и иммиграции США, являющийся дочерним предприятием Министерства внутренней безопасности, заявил, что новые ограничения соответствуют выходу США из американо-иранского договора об экономических отношениях и консульском праве.

Новые правила не запрещают иранцам подавать заявки или продлевать другие визы, которые соответствуют требованиям, согласно ведомству.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее, приняв антииммиграционные действия, запретила безвизовые поездки для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии и Йемена, а также должностных лиц в Венесуэле и их родственников.

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