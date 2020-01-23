Имран Хан: Трамп знает, что война с Ираном будет катастрофической

Выступая на 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду вечером, Имран Хан рассказал о негативных последствиях войны США в Афганистане для региона и Пакистана, обострения терроризма, экстремизма, афганского мирного процесса, напряженности в отношениях с Индией, недавних событий на Ближнем Востоке и на Ближнем Востоке и отреагировал на недавние события в регионе.

«Не должно быть никаких столкновений между Ираном и США и их союзниками, иначе это будет иметь далеко идущие последствия», - отметил он.

«Я сказал Трампу, что конфликт с Ираном будет катастрофическим, и я чувствую, что президент США также осознал, что война не принесет ничего, кроме разрушения», - добавил он.

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