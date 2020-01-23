Иран: целью убийства генерала Сулеймани было повышение напряжённости в регионе

Маджид Тахт-Раванчи в среду на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и палестинскому вопросу заявил об этом так: «В первые дни 2020 года, когда наступает семьдесят пятая годовщина формирования Организации Объединённых Наций, мы должны спросить, почему Совет Безопасности ООН не может положить конец десятилетиям оккупации Палестины», - отметил он.

«Почему Совет Безопасности ООН не может защитить основные права миллионов палестинцев внутри страны и за её пределами, почему не выступает против оккупационного режима, который совершал четыре основных международных преступления не один, а несколько раз?», - добавил он.

«Вслед за враждебностью к мусульманским странам, особенно на Ближнем Востоке, он продолжает военные вести авантюры в нашем регионе, последним из которых было ужасное убийство генерала Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада», - добавил он.

«Это трусливое убийство было проявлением государственного терроризма и грубым нарушением основополагающих принципов международного права и вызвало международную ответственность США», - продолжил он.

«Одним из следствий этого трусливого убийства является то, что регион больше не является безопасным и стабильным, как раньше. В итоге наиболее эффективным способом обеспечения мира и безопасности в регионе является вывод войск США, которые всегда были источником нестабильности в нашем регионе», - заключил он.

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