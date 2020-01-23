Иран: целью убийства генерала Сулеймани было направлено на повышение напряженности в регионе

Маджид Тахт-Раванчи в среду на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и палестинскому вопросу заявил об этом. «В первые дни 2020 года, когда исполняется семьдесят пятая годовщина формирования Организации Объединенных Наций, мы должны спросить, почему Совет Безопасность не может положить конец десятилетиям оккупации в Палестины», - отметил он.

«Почему Совет Безопасности не может защитить основные права миллионов палестинцев внутри страны и за ее пределами, и почему не выступает против оккупационного режима, который совершил все четыре основных международных преступления не один, а несколько раз?», - добавил он.

«В погоне за враждебностью к мусульманским странам, особенно на Ближнем Востоке, он продолжает военные приключения в нашем регионе, последним из которых является ужасное убийство генерала Касима Сулеймани в международном аэропорту Багдада», - добавил он.

«Это трусливое убийство было проявлением государственного терроризма и грубым нарушением основополагающих принципов международного права и вызвало международную ответственность США», - продолжил он.

«Одним из следствий этого трусливого убийства является то, что регион больше не является безопасным и стабильным, чем раньше. В результате наиболее эффективным способом обеспечения мира и безопасности в регионе является вывод войск США, которые всегда были источником нестабильности в нашем регионе», - заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472