Заболеваемость раком в Иране меньше, чем в среднем по миру

«Рак кожи, желудка, простаты, мочевого пузыря и толстой кишки у мужчин, а рак молочной железы, кожи, толстой кишки и желудка являются наиболее распространенными формами рака у женщин», - сказал в четверг хирург Аббас Ниази. «Рак можно предотвратить, приняв здоровый образ жизни, и, если его диагностировать на ранней стадии, его легче лечить и гораздо лучше можно лечить пациентов», - добавил он.

«В целом, число людей, умирающих от рака, уменьшилось по сравнению с несколько лет назад, и половине из тех, кто лечится сегодня, будет жить еще пять лет, причем более 40 процентов из них будут жить 10 лет», - отметил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472