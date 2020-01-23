23 янв. 2020 г., 09:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83645052
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Заболеваемость раком в Иране меньше, чем в среднем по миру

Заболеваемость раком в Иране меньше, чем в среднем по миру

Тегеран, 23 января, ИРНА - По данным Министерства здравоохранения и медицинского образования, заболеваемость раком у иранских мужчин и женщин составляет 134 и 128 на 100 000 человек соответственно, тогда как в среднем по миру заболеваемость раком у мужчин и женщин составляет 205 и 165 соответственно.

«Рак кожи, желудка, простаты, мочевого пузыря и толстой кишки у мужчин, а рак молочной железы, кожи, толстой кишки и желудка являются наиболее распространенными формами рака у женщин», - сказал в четверг хирург Аббас Ниази. «Рак можно предотвратить, приняв здоровый образ жизни, и, если его диагностировать на ранней стадии, его легче лечить и гораздо лучше можно лечить пациентов», - добавил он.

«В целом, число людей, умирающих от рака, уменьшилось по сравнению с несколько лет назад, и половине из тех, кто лечится сегодня, будет жить еще пять лет, причем более 40 процентов из них будут жить 10 лет», - отметил он.

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