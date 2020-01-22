Теннисист из Ирана впервые примет участие в престижном турнире во Франции

Международный турнир Les Petits As (неофициальный чемпионат мира до 14 лет), состоится в городе Тарбе (Франция) с 27 января. В нем впервые будет участвовать теннисист из Ирана.

Кроме того, в соревнованиях присутствуют теннисисты из Украины, Бельгии, Испании, Болгарии, Ливана, Индии, Румынии, России, Фландрии, Чехии, Швейцарии, Греции, Польши, Таиланда и Индии.

Рахмани Квалифицировался от Азии на престижный турнир Les Petits As (неофициальный чемпионат мира до 14 лет), который состоится в городе Тарбе (Франция). Это стало возможным благодаря успешному выступлению юного теннисиста на турнирах в ОАЭ, Малайзии и Вьетнаме.

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