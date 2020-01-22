22 янв. 2020 г., 18:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83644659
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Теннисист из Ирана впервые примет участие в престижном турнире во Франции

Теннисист из Ирана впервые примет участие в престижном турнире во Франции

Тегеран, 22 января. ИРНА — Теннисист сборной Ирана Касра Рахмани впервые в истории примет участие в престижном турнире Les Petits As среди игроков до 14 лет.

Международный турнир Les Petits As (неофициальный чемпионат мира до 14 лет), состоится в городе Тарбе (Франция) с 27 января. В нем впервые будет участвовать теннисист из Ирана.

Кроме того, в соревнованиях присутствуют теннисисты из Украины, Бельгии, Испании, Болгарии, Ливана, Индии, Румынии, России, Фландрии, Чехии, Швейцарии, Греции, Польши, Таиланда и Индии.

Рахмани Квалифицировался от Азии на престижный турнир Les Petits As (неофициальный чемпионат мира до 14 лет), который состоится в городе Тарбе (Франция). Это стало возможным благодаря успешному выступлению юного теннисиста на  турнирах в ОАЭ, Малайзии и Вьетнаме.

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