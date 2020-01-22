22 янв. 2020 г., 17:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83644588
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Джахангири направил Мишустину поздравления с назначением премьер-министром

Джахангири направил Мишустину поздравления с назначением премьер-министром

Тегеран, 22 января. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири направил поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину в связи с назначением на должность премьера России. Об этом сообщила в среду пресс-служба иранского правитльства.

"Наличие хорошего потенциала для углубления сотрудничества создало благоприятные возможности для углубления отношений между Тегераном и Мосевы. Реализация этих возможностей требует решимости и совместных усилий властей двух стран", отметил Джахангири.

"Надеюсь, что при новом премьер-министре РФ Иран и Россия продолжат развитие отношений и, таким образом, мы станем свидетелями углубленя всестороннего сотрудничества двух стран", сказал он.

16 января по представлению президента РФ Владимира Путина Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого глава государства подписал указ о назначении его председателем правительства.

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