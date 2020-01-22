Суд в Лондоне начал слушания по долгу Великобритании перед Ираном

Судебный процесс, который продолжится до четверга примет решение относительно небольшой части долга Лондона перед Тегераном.

Речь идет о невыполнении решения суда о компенсации, что стало следствием истории с несостоявшимися поставками в Иран британских танков "Чифтен".

Бывший режим Ирана и компания International Military Services (IMS), созданная под эгидой министерства обороны Великобритании заключили в 1974 году контракт о поставке Ирану более 1500 единиц тяжелой бронетанковой техники (в том числе британских танков "Чифтен"). Однако с падением шаха и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану $480 млн в качестве компенсации за сорванный контракт. Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может не вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями.

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