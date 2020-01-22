22 янв. 2020 г., 16:29
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News Code: 83644488
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Иран и Сирия развивают сотрудничество в области образования

Иран и Сирия развивают сотрудничество в области образования

Тегеран, 22 января. ИРНА — 22 января в Дамаске состоялась встреча делегации Исламской Республики Иран во главе с Министром образования и воспитания Мохсеном Хаджи Мирзаи с министром образования САР Имадом аль-Азабом.

"В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Ираном и Сирией в области образования", говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования Ирана.

Министры образования Ирана и САР также обсудили детали соглашения о сотрудничестве между Министерствами образования Ирана и Сирийской Республики в сфере образования, которое будет подписано по итогам визита иранской делегации в Дамаск.

Хаджи Мирзаи во вторник прибыл с трехдневным визитом в Дамаск. Встреча с министром образования, премьер-министром Имадом Хамисом, спикером парламента Хамудом ас-Сабагом и министром высшего образования Бассамом Ибрагимом включены в повестку дня иранского министра.

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